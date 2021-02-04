Житель Мордовии оплатил более 40 штрафов, чтобы продать автомобиль

В отделении судебных приставов по Ардатовскому и Атяшевскому районам УФССП России по Мордовии находились исполнительные производства в отношении местного жителя.

За гражданином П. числились 47 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Добровольно в установленный законом срок должник мер по оплате задолженности не предпринимал. В связи с этим судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия на транспортное средство марки «Лада-Приора».

Оплатить накопленные штрафы в размере 41 тыс. рублей должника побудило желание продать автомобиль. Расстаться со сбережениями ему пришлось после того, как новый владелец не смог перерегистрировать машину на себя.

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Источник: r13.fssprus.ru