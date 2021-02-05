Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в грабеже

В Саранске суд вынесет приговор в отношении безработного местного жителя, который обвиняется в грабеже.

Стражами порядка было установлено, что в декабре прошлого года 46-летний житель Саранска на одной из улиц города познакомился с двумя мужчинами. Последние предложили ему присоединиться к их застолью. Горожанин принял данное предложение. Попойка проходила в квартире тещи одного из новоиспеченных знакомых 46-летнего гражданина. Когда спиртное закончилось, один из участников застолья 38-летнего возраста предложил недавно присоединившемуся собутыльнику сходить в магазин и приобрести алкогольные напитки за свой счет. Последний ответил отказом. Получив негативный ответ, 38-летний гражданин избил 46-летнего пострадавшего, а затем похитил его личные вещи и выгнал из квартиры.

В кратчайшие сроки 38-летний мужчина был задержан. Гражданин признал свою вину. Похищенные вещи были изъяты. Выяснилось, что в 2019 году 38-летний мужчина вернулся из мест лишения свободы, где с 2016 года отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф