В Мордовии продлили больничный гражданам в возрасте 65 лет и старше

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял решение о продлении больничного гражданам в возрасте 65 лет и старше.

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в возрасте 65 лет и старше, продлевается больничный с 8 по 20 февраля нынешнего года.

Гражданам указанной категории необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru