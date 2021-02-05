Артем Здунов обсудил с инвесторами строительство в Мордовии экотехнопарка

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с руководством группы компаний «Террикон», специализирующейся на создании объектов по обращению с отходами.

Руководство указанной компании представило на рассмотрение руководителя Мордовии проект строительства экотехнопарка, включающего в себя единый межмуниципальный полигон и мусоросортировочный комплекс.

Артем Здунов детально рассмотрел предлагаемый проект, реализовать который планируется через механизмы государственно-частного партнерства за счет собственных средств инвестора с привлечением кредитных ресурсов. Объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей, планируемое количество рабочих мест – 250.

Артем Здунов отметил, что проект должен быть согласован в ППК «Российский экологический оператор», осуществляющей реализацию государственной программы по обращению с ТКО.

Также читайте о том, что Артем Здунов принял участие в обсуждении перспектив развития движения «Молодые профессионалы» в Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru