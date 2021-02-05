Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел производственные линии «ВКМ-Стали» – одного из ведущих металлургических комплексов России.

На предприятии руководителю региона показали работу металлургов. По производству вагонного литья «ВКМ-Сталь» входит в тройку лидеров в России. В прошлом году было выпущено 48 тыс. тонн товарной продукции, объем производства крупного вагонного литья составил свыше 10 тыс. вагонокомплектов.

В минувшем году также был завершен первый этап модернизации литейного производства, запущена в эксплуатацию современная электродуговая сталеплавильная печь емкостью 16 тонн. Управляющий директор «ВКМ-Стали» Николай Чалов пояснил, что благодаря новой печи производственные мощности выросли до 1000 вагонокомплектов в месяц при сохранении минимального уровня брака.

Было отмечено, что программа модернизации продолжится с расширением мощностей по производству мелкого и среднего литья. Это позволит создать порядка 500 рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован на 2024 год.

Средняя зарплата в 2020 году на предприятии составила порядка 42 тыс. рублей.

Артем Здунов подчеркнул важность программ подготовки кадров, отметив, что создание кадрового резерва, развитие лидеров, переобучение – не менее важны, чем модернизация производства.

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Источник: e-mordovia.ru