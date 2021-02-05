В Мордовии реализуется нацпроект «Экология»

В Мордовии осуществляется реализация национального проекта под названием «Экология».

В рамках реализации указанного проекта был введен новый показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами». В Мордовии на ноябрь 2020 года он составил 93,79 % (план на год – 90 %).

В республике имеется потребность дополнительной установки 9531 контейнера, 221 бункера для накопления ТКО. По результатам проведенной инвентаризации была выявлена необходимость создания и обустройства в населенных пунктах 5090 мест (площадок) накопления ТКО. По данным на ноябрь, обустроена 551 площадка накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов.

Кроме того, распоряжением регионального правительства утверждены дорожные карты по созданию объекта обработки сортировки твердых коммунальных отходов мощностью 120 тыс. тонн в год.

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Источник: e-mordovia.ru