В Теньгушево в 2021 году благоустроят три дворовые территории

В нынешнем году в рамках реализации национального проекта под названием «Жилье и городская среда» будет проведено благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ленина, д. 11, 13, 15 в с. Теньгушево.

На указанные цели выделено 1,545 млн рублей.

По результатам проведенных аукционов были определены подрядчики. ООО «ЕСМ-групп» (г. Саранск) обустроит спортивную площадку. ООО «Стройсервис» выполнит работы по устройству парковки, установке скамеек и урн, асфальтированию подъездных путей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru