Холдинг РЖД и Мордовия заключили соглашение о развитии туризма.

Подписи под соответствующим документом поставили генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин и министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

Основными целями рассматриваемого сотрудничества являются разработка уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока между регионами через реализацию туров выходного дня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru