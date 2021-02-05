В Саранске на днях обсудили развитие детского туризма

В рамках финала туристской премии «Маршрут года» в Саранске состоялся круглый стол проектного офиса по детскому туризму «Реализация детских программ в 2021 году», на котором представители ряда регионов туристской сферы поделились опытом развития одной из важнейших составляющих внутреннего туризма.

Модератором встречи выступила Ольга Санаева - вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель Регионального совета РСТ, Москва.

Успешными механизмами и способами решения задач в непростых условиях пандемии поделились специалисты из Нижегородской, Ульяновской, Свердловской областей и Пермского края.

В 2021 году планируется работа над новыми продуктами сферы, разработка программы года детского туризма, рассмотрение идеи выбора столицы детского туризма, участие в мероприятиях и создание специальной платформы по детскому туризму. Отдельное внимание будет уделяться проектам, связанным с созданием доступной среды для детей с ограниченными возможностями.

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Источник: e-mordovia.ru