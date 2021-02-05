Артем Здунов посетил концерт в рамках благотворительного проекта «Рождественские вечера»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 4 февраля посетил концерт классической музыки в рамках благотворительного проекта «Рождественские вечера», организатором которого выступает Мордовская митрополия при поддержке министерства культуры республики.

Концерт лауреатов международных конкурсов, всемирно известного скрипача-виртуоза Сергея Крылова и солиста Московской филармонии Филиппа Копачевского (фортепиано) состоялся в музыкальном театре имени И.М. Яушева.

Скрипач Сергей Крылов выступает в главных залах по всему миру.

Пианист Филипп Копачевский выступает с ведущими европейскими оркестрами и прославленными дирижерами.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru