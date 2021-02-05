Артем Здунов принял участие в церемонии закрытия премии «Маршрут года»

В Саранске подвели итоги VII туристской премии «Маршрут года».

В церемонии закрытия этого престижного конкурса в сфере туризма, на который было заявлено 442 проекта из 62 регионов России, принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, которое состоялось в отеле Radisson Hotel & Congress Center Saransk, руководитель республики отметил значимость роста внутреннего туризма для развития экономики.

Вице-президент Radisson Hotel Group в России, СНГ и странах Балтии Дэвид Джэнкинс отметил, что у компании 40 гостиниц в России (37 действующих и 3 – на стадии проектирования), и Саранск – новая важная точка в гостиничной сети.

Артем Здунов поблагодарил организаторов премии, пожелал ей развиваться и становиться международной.

В рамках мероприятия руководитель региона провел встречу с представителями гостиничной сети Radisson Hotel Group, на которой обсуждались вопросы взаимодействия по развитию индустрии гостеприимства в республике.

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Источник: e-mordovia.ru