В Атюрьевском районе появились «Точки роста»

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Атюрьевском районе были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2019 году указанное учреждение появилось в Атюрьевской СОШ № 2, в 2020 году – в Курташкинской СОШ.

В 2020 году также была внедрена цифровая образовательная среда в Атюрьевской СОШ №1.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в целях создания новых мест по дополнительному образованию детей была обновлена материально-техническая база общеразвивающих программ в Атюрьевской СОШ № 2, Атюрьевской ДЮСШ для занятий физической культурой и спортом, и в районном Доме детского творчества.

Также читайте о том, что в Мордовии реализуется нацпроект «Экология».

Источник: e-mordovia.ru