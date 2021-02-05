В Рузаевке произошел пожар в жилом доме

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме.

Поздним вечером 4 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Огонь вспыхнул в частном жилом доме №16.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил кухонный гарнитур на площади, составляющей 0,2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru