В Рузаевке произошел пожар в жилом доме

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме.
Поздним вечером 4 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Огонь вспыхнул в частном жилом доме №16.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил кухонный гарнитур на площади, составляющей 0,2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru