В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Вечером 4 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Ялга. Возле дома №41, расположенного по адресу – улица Пионерская, вспыхнуло пламя в мусорном контейнере.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади, составляющей 0,2 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru