В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 6 февраля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 6 февраля из-за существенного ухудшения погодных условий.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 6 февраля на территории республики ожидается резкое снижение температуры воздуха. В ночное время в Мордовии столбики термометров опустятся до 18 градусов ниже нуля. Кроме того, в отдельных районах республики возможны порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно, поскольку так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа.

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Источник: 13.mchs.gov.ru