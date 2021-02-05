В Торбеево произошел пожар на территории мясоперерабатывающего комплекса

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия.

Днём 4 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский», расположенного по адресу – улица Водная. Местом возгорания стал холодильный цех.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило строение холодильного цеха на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru