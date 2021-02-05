В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 13 годам лишения свободы от жителя Московской области, сотрудниками указанного исправительного учреждения были обнаружены и изъяты пять мобильных телефонов, спрятанных ухищренным способом в контейнере с медом.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su