В Дубенках сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Дубенках сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 4 февраля возле дома №106, расположенного по адресу – улица Манина, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 22-летний гражданин.

При проверке документов по базе данных было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ОП №17 ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф