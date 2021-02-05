В Саранске продолжаются хоккейные баталии

В Саранске проходят соревнования по хоккею среди любительских команд.

На этой неделе состоялись две первые игры между командами «Факел» - «Спорткомплекс «Мордовия» и «Динамо» - «Акватория Саранск». Завершились данные матчи победами «Факела» и «Акватория Саранск».

В предстоящую субботу хоккейные состязания продолжатся. На льду встретятся «Факел» – «Динамо» и «Спорткомплекс «Мордовия» – «Кочкурово». Начало матчей в 11:00 и 12:30.

Администрация Саранска приглашает горожан вживую понаблюдать за хоккейными баталиями и поболеть за любительские команды.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru