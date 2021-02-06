В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудники ГИБДД особое внимание уделили контролю за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов, а также следили за пешими участниками дорожного движения.

За один день проведения рейдового мероприятия инспекторами ДПС на водителей было составлено 7 материалов, также было наказано более 20 пешеходов.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф