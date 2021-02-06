Школьники Рузаевки приняли участие в обсуждении проблем наркомании и асоциального поведения

Сотрудники органов внутренних дел совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Рузаевскому району Жанной Зубрилиной обсудили с учащимися школы №8 Рузаевки проблему наркомании и асоциального поведения в молодежной среде.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рузаевскому району напомнила подросткам о видах ответственности за совершение административных правонарушений.

Также были обсуждены негативные последствия наркотика на организм человека. При помощи специализированных упражнений и моделирования ситуации были рассмотрены медицинские и социальные аспекты химической зависимости. Подросткам также показали тематический видеоматериал.

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Источник: 13.мвд.рф