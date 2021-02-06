В Мордовии осудили жителя Лямбирского района, устроившего стрельбу в кафе

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Лямбирского района, устроившего стрельбу в кафе.

В августе прошлого года 29-летний житель села Аксеново Лямбирского района, находясь в Саранске, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в кафе, расположенное по адресу – улица Гожувская, но охранник его не пустил. Молодой человек на такси отправился домой. Затем парень с целью конспирации переоделся в другую одежду, забрал из своего гаража травматический пистолет, приобретенный несколько лет назад в Москве, а после этого вновь поехал в Саранск. Проникнув внутрь кафе, молодой человек три раза выстрелил из пистолета в охранника, попав ему в ногу и спину. Затем гражданин направился к выходу, где находилась администратор заведения. Пригрозив девушке пистолетом, парень покинул кафе. Вернувшись домой, молодой человек выбросил оружие в овраг.

На следующий день парень был задержан. Молодой человек признал свою вину.

Уголовное преследование по факту умышленного причинения вреда здоровью и угрозы убийством было прекращено по причине примирения сторон. За хулиганство суд приговорил парня к наказанию в виде обязательных работ на срок 250 часов.

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Источник: 13.мвд.рф