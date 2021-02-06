В Саранске 40-летнего местного жителя осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

В феврале прошлого года 40-летний житель Саранска узнал от своей знакомой о намерении одной из горожанок провести процедуру банкротства физического лица. Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, мужчина сообщил, что у него якобы есть товарищ, который может помочь пройти финансовую процедуру. Потерпевшая согласилась воспользоваться его услугами. После этого злоумышленник сообщил ей о необходимости приобретения мобильного телефона для последующей передачи в качестве предоплаты лицам, которые якобы будут оформлять документы для проведения необходимой процедуры.

Женщина приобрела в кредит смартфон и сопутствующие аксессуары за 94,4 тыс. рублей.

На следующий день потерпевшая передала мужчине ещё 211 тыс. рублей, которые также предназначались в качестве благодарности лицам, занимающимся составлением документов. Через неделю мошенник для этих же целей попросил у заявительницы приобрести наручные часы и ещё один мобильный телефон.

Не подозревая об обмане, горожанка взяла в рассрочку наручные часы стоимостью 55 тыс. рублей и ещё один смартфон за 77 тыс. рублей, которые передала злоумышленнику.

С целью создания видимости законности своих действий и убеждения женщины в его добропорядочности мужчина вернул ей 18 тыс. рублей.

Процедура банкротства так и не была проведена, а потерпевшей мошенник заявил, что ничего не вышло из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений. В итоге женщина обратилась в полицию.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф