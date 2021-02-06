В Ковылкино горела баня

В Ковылкино пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 5 февраля. Возле дома №55, расположенного по адресу – улица Гражданская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru