В Мордовии полицейские провели «Минутки безопасности» для школьников

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району напомнили учащимся младших классов о ПДД.

С юными участниками дорожного движения были проведены «Минутки безопасности», во время которых инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о том, как правильно вести себя при пересечении проезжей части дороги, объяснили, насколько важно соблюдать ПДД, чтобы избежать трагедий на дорогах, напомнили о необходимости использования ремней безопасности при нахождении в салоне автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф