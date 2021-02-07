В Рузаевке полицейские проводят проверку после сообщения о массовом отравлении собак

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после сообщения о массовом отравлении собак на территории города.

В дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району на днях поступило сообщение о нахождении на улице города мертвых собак.

В ходе выезда по указанному адресу стражами порядка было обнаружено тело одной собаки, которое было направлено в районную станцию по борьбе с болезнями животных для проведения исследования, направленного на установление причины смерти.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: 13.мвд.рф