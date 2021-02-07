Двух жителей Саранска осудили за незаконный оборот наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что 30-летний житель Саранска по просьбе ранее судимого 27-летнего приятеля приобрел у незнакомого ему лица марихуану массой 13 г. В тот же он передал ему 6,5 г запрещенного вещества, с которым последнего около дома по улице Девятаева через некоторое время остановили сотрудники МВД. Желая избежать ответственности за приобретение и хранение наркотика, в момент задержания потребитель выбросил бумажный сверток с марихуаной, но его действия были замечены оперативниками.

На следующий день за пособничество в приобретении запрещенного вещества по месту жительства был задержан второй фигурант уголовного дела.

Решением суда в отношении жителей Саранска были избраны меры наказания в виде 1 года и 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф