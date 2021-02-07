Житель Большеберезниковского района стал жертвой неизвестного мошенника

В Большеберезниковском районе местный житель, решивший продать квадроцикл, остался без денег.

Несколько дней назад 32-летний житель указанного района разместил на популярном сайте объявление о продаже квадроцикла. Спустя некоторое время с мужчиной связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар. Затем якобы покупатель предложил перечислить предоплату продавцу. Пострадавший сообщил незнакомцу реквизиты своей банковской карты, а также другие личные данные. В итоге якобы покупатель похитил со счета автора объявления 34,4 тыс. рублей, а после этого перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф