В Лямбирском районе загорелся строящийся дом

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание строящегося дома.
Днём 6 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Берсеневка. На улице Новоселов произошло возгорание строящегося дома. Огонь повредил строение на площади, составляющей 40 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru