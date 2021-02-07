В Лямбирском районе загорелся строящийся дом

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание строящегося дома.

Днём 6 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Берсеневка. На улице Новоселов произошло возгорание строящегося дома. Огонь повредил строение на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru