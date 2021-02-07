В домах жителей Теньгушевского района сотрудники МЧС установили пожарные извещатели

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с администрацией Теньгушевского района проводятся профилактические мероприятия с населением.

Был произведен монтаж дымовых извещателей. В процессе установки гражданам объясняли все достоинства устанавливаемых приборов, ведь именно с их помощью жильцы в случае опасности смогут выйти целыми из беды.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru