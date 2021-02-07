В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню борьбы против рака

В учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы против рака.

В библиотеке ЛИУ-3 была организована выставка рисунков осужденных под названием «День борьбы с раком», а также проведены викторины «Что такое рак?» и «Я - здорова».

В клубе указанного учреждения сотрудниками медицинской части для осужденных была прочитана лекция «Ранняя диагностика рака продлевает жизнь».

В рамках работы студии кабельного телевидения был создан и продемонстрирован ролик «Знание - ответственность - здоровье».

В ИК-2 была проведена акция «Розовая ленточка», в которой приняли участие все желающие.

В клубе-столовой ИК-14 была проведена викторина среди осужденных «Жизнь в твоих руках», в ходе которой женщины разбирали вопросы профилактики рака груди, методы лечения и способы ранней диагностики заболевания.

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Источник: 13.fsin.su