В Лямбирском районе во время пожара погиб пенсионер

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер.

Утром 6 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Новая Михайловка. На улице Колхозной загорелся частный жилой дом №46. Пожарных вызвал проживающий по соседству гражданин.

Во время тушения пожара был обнаружен труп владельца жилья 1939 года рождения. Тело пенсионера было найдено около входной двери.

Пламя повредило постройку на площади 70 квадратных метров.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru