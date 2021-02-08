В Ельниковском районе легковушка сбила мужчину

В Ельниковском районе 47-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 6 февраля на 82-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. Легковой автомобиль марки ВАЗ-21114 под управлением 57-летней женщины совершил наезд на 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф