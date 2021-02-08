В Торбеевском районе пожар унес жизнь мужчины

В Торбеевском районе произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 6 февраля. В селе Салазгорь загорелся жилой дом №65, расположенный по адресу – улица Кооперативная.

Пожарных вызвала соседка владельца упомянутого дома, которая заметила в окнах клубы черного дыма.

В ходе ликвидации возгорания пожарными был обнаружен труп хозяина жилья 1959 года рождения.

Пламя полностью уничтожило дом на площади 36 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru