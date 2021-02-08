В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 7 февраля на улице 1-я Набережная сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Лада-Гранта». За рулем транспортного средства находился 28-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОП №3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф