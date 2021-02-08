В Дубенском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Дубенском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Утром 6 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Енгалычево. На улице Лесной загорелся частный жилой дом №6.

Пострадал владелец жилья 1950 года рождения. Мужчина получил ожоги 40% тела. Известно, что гражданин пытался самостоятельно ликвидировать возгорание.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и расположенные поблизости надворные постройки на общей площади, превышающей 300 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru