Жительницу Саранска осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Было установлено, что летом прошлого года 34-летняя жительница Саранска под предлогом оказания услуги по покупке квартиры завладела денежными средствами в сумме 625 тыс. рублей, принадлежащими 40-летней женщине.

По словам обвиняемой, деятельность которой ранее была связана с предоставлением риэлтерских услуг, некоторое время назад она оказала помощь в продаже квартиры одной из обратившихся в компанию клиенток. Спустя несколько месяцев эта женщина вновь позвонила ей, попросив помочь с покупкой жилья. Несмотря на то, что к тому времени злоумышленница уже не работала в этой сфере, она в просьбе не отказала, взяв у потерпевшей якобы в качестве предоплаты за подобранную для неё недвижимость 625 тыс. рублей. Украденные деньги женщина потратила на возврат долгов и другие личные нужды.

Решением суда в отношении 34-летней жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф