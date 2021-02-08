В Торбеевском районе сгорел жилой дом

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Утром 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Носакино. На улице Весенней загорелся жилой дом №62. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 96 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru