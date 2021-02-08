В Торбеевском районе сгорел жилой дом

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Утром 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Носакино. На улице Весенней загорелся жилой дом №62. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 96 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Лямбирском районе во время пожара погиб пенсионер.
Источник: 13.mchs.gov.ru