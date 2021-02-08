Нескольких жителей Саранска осудили за хранение наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении трех жителей Саранска, обвиняемых в незаконном хранении наркотиков.

Три жителя Саранска были задержаны в сентябре прошлого года сотрудниками УНК МВД по Мордовии в Рузаевском районе. При досмотре в салоне автомобиля марки ВАЗ–21214, на котором передвигались обвиняемые, полицейские обнаружили части растений. Выяснилось, что это марихуана массой 1,778 кг.

Мужчины пояснили, что нарвали дикорастущее растение в заброшенном поле в Инсарском районе и перевозили его домой для последующего личного употребления.

Приговором суда жителям Саранска было назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев и 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Источник: 13.мвд.рф