В Саранске опрокинулся автомобиль

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 7 февраля на улице Лодыгина. Опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.
В результате данного происшествия пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru