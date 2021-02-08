В Саранске опрокинулся автомобиль

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 7 февраля на улице Лодыгина. Опрокинулся автомобиль, марка которого не сообщается.

В результате данного происшествия пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru