В Лямбире горел жилой дом

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гагарина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №32. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 5 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru