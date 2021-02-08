Прокуратура Мордовии подвела итоги работы за 2020 год

Прокуратура Мордовия подвела итоги деятельности за прошлый год.

По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 1,7 тыс. лиц, возбуждено 47 уголовных дел.

В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 620 млн рублей, тем самым защищены права более 36 тыс. работников.

Прокурорское вмешательство способствовало завершению строительства и вводу в эксплуатацию признанных проблемными объектами 2 многоквартирных домов, для возведения которых привлечены средства 320 дольщиков.

Восстановлены права семьи, имеющей двух несовершеннолетних детей, которой незаконно отказали в предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В результате прокурорского вмешательства погашено почти 700 млн рублей задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Арбитражно-процессуальными средствами пресечено 15 незаконных сделок по продаже и передаче в аренду государственного и муниципального имущества.

Благодаря прокурорскому вмешательству ликвидировано свыше 100 несанкционированных свалок.

При координирующей роли прокуроров выявлено 211 преступлений коррупционной направленности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru