В Ромодановском районе горели сараи

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание нескольких сараев.

Ранним утром 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красный Узел. Возле дома №24, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелись несколько сараев. Пламя повредило хозяйственные постройки на общей площади, составляющей 135 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сараев в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru