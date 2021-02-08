Прокуратура Мордовии в 2020 году пресекла более 400 незаконных проверок предпринимателей

В прошлом году прокуратурой Мордовии постоянной основе осуществлялся надзор за соблюдением прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Прокурорами было пресечено проведение 417 незаконных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 64% от общего количества поступивших в прокуратуру республики заявлений о согласовании проведения внеплановых проверок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru