Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным соглашения к договору пользования

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования, заключенного между администрацией Рузаевки и АО «Мордовская электросетевая компания», и обязательстве возвратить имущество.

Основанием оспаривания сделки явилось нарушение требований законодательства, выразившееся в игнорировании установленного законом порядка передачи в пользование объекта коммунального назначения (теплотрассы).

В силу указанных правовых норм в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения, имеющих значительный период эксплуатации (более 5 лет), установлен порядок передачи прав владения и пользования по концессионным соглашениям.

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал 5 лет, его передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения, чего сделано не было.

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Источник: epp.genproc.gov.ru