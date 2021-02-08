Житель Саранска, похитивший деньги с чужой банковской карты, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, обвиняемого в краже.

В конце декабря 2019 года 34-летний гражданин на улице Васенко нашел утерянную законным владельцем банковскую карту, с помощью которой, используя функцию бесконтактной оплаты, приобрел товары в магазине на сумму более 5 тыс. рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы.

Приговор районного суда был обжалован стороной защиты в Верховном суде Мордовии. Согласившись с доводами прокурора в апелляционной инстанции, судебная коллегия по уголовным делам признала решение районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru