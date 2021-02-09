В Саранске обсудили зимнее содержание городских территорий

На оперативном совещании, прошедшем в администрации Саранска 8 февраля, руководители профильных структурных подразделений доложили главе города Петру Тултаеву о ходе уборки улиц.

Как сообщил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов, устранение зауженности проезжих частей, расчистка и вывоз снега с городских территорий ведется в постоянном режиме.

Подходы, подъезды к школам и детским садам расчищены, обработаны противоголедными материалами.

Руководители профильных структурных подразделений администрации Саранска подчеркнули, что уборка города ведется круглосуточно, а когда случаются обильные снегопады, силы и средства переводятся на усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации, чтобы не допустить транспортный коллапс в городе, и общественный транспорт, несмотря на погодные условия, функционировал в штатном режиме.

Главы районных администраций сообщили, что управляющие компании в субботу и в воскресенье работали на устранении ледяных наростов (сосулек) с крыш многоквартирных домов, проводили посыпку придомовых территорий песко-соляной смесью.

Также читайте о том, что в Теньгушево в 2021 году благоустроят три дворовые территории.

Источник: adm-saransk.ru