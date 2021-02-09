В Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса

В Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

За минувшую неделю в Саранске была проверена 371 единица общественного транспорта, на месте устранено 143 замечания, на нарушителей составлено 4 протокола.

Также проводятся рейды в отношении легкового такси. За прошлую неделю было проверено 54 машины, на месте водителями и пассажирами устранено 17 замечаний, за отсутствие средств индивидуальной защиты на одного таксиста составлен протокол.

Также в период с 1 по 5 февраля было проверено 98 объектов торговли, общепита и сферы услуг. По итогам мониторинга было составлено 4 акта фиксации нарушений за несоблюдение профилактических мер.

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Источник: adm-saransk.ru