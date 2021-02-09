В Саранске проводится дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах

В Саранске продолжается дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах.

Главы районных администраций сообщают, что ведется ежедневный мониторинг качества санитарной обработки. Те недочеты, которые выявляются, управляющими компаниями оперативно устраняются.

Некоторые жители высказывают мнение, чтобы, например, уборка в подъездах проводилась как можно чаще, но важно понимать, что все работы управляющие компании проводят в соответствии с договором управления.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru