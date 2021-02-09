Мэр Саранска прокомментировал обращения горожан с просьбой назначить домкомов

В адрес администрации Саранска часто поступают обращения жителей многоквартирных домов с просьбой назначить домкомов или с жалобами на неудовлетворительную работу управляющих организаций.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на совещании, прошедшем 8 февраля, отметил, что органы местного самоуправления не назначают домкомов или председателей ТСЖ.

Градоначальник напомнил, что управляющие компании и домкомов жители выбирают сами.

Мэр также подчеркнул, что за качеством выполняемых управляющей компанией работ должны следить собственники, а также их представитель, наделенный таким правом на общем собрании.

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Источник: adm-saransk.ru